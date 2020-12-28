Одну з найпопулярніших пісень Вєрки Сердючки переспівали в рок-обробці

Як передає Politeka.net, відео незвичайного святкового кавера з'явилося в Youtube. Кавер-група "Рок Привіт" вирішила накласти слова пісні "Все Буде Добре" на музику від хіта рок-групи The Offspring. Крім цього, хлопці зняли новорічний кліп, створивши таким чином гімн для початку 2021 року.

У коментарях бурхливо відреагували на кавер. Більшості слухачів сподобався оригінальний підхід до хіту Вєрки Сердючки, яку важко було уявити рок-виконавицею.

"Хлопці це круто, чого чого, а це я не очікував почути"," а мені здається ці дві пісні офігенно лягли одна на одну))», «коли барабанщик поділився речовинами з усіма», «у кліпі тільки не вистачало, щоб хто-небудь одягнув костюм Вєрки Сердючки! і все б було ха-ра-шо! З Наступаючим Рок!", "Хороший симбіоз це рідкість. Молодці", " так-так-так! Нарешті! Трешак повертається! Дуже чекаємо-с)", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що пісні Вєрки Сердючки актуальні в усі часи. До сих пір їх із задоволенням включають на весіллях, застіллях та інших заходах. Сам Андрій Данилко продовжує творити, створюючи нові хіти. Але до цього каверу він явно не мав ніякого відношення.

Нагадаємо, що Вєрка Сердючка запалила з мамою і Потапом у центрі Києва, в Мережу злили фото: "вбралася в...".

Як повідомляла Politeka, Полякова "зробила" собі такі ж губки-магніт, як у мами Сердючки, фото перетворення: "Дивіться, який кайф!".

Також Politeka писала, що грайлива Полякова засмущала Андрія Данилка, спустивши перед ним халат:"років на 10 молодшою стала".