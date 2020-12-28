Одну из самых популярных песен Верки Сердючки перепели в рок-обработке
Как передает Politeka.net, видео необычного праздничного кавера появилось в Youtube. Кавер-группа «Рок Привет» решила наложить слова песни «Все будет хорошо» на музыку от хита рок-группы The Offspring. Кроме этого, ребята сняли новогодний клип, создав таким образом гимн для начала 2021 года.
В комментариях бурно отреагировали на кавер. Большинству слушателей понравился оригинальный подход к хиту Верки Сердючки, которую трудно было представить рок-исполнительницей.
«Парни это круто, чего чего, а это я не ожидал услышать», «А мне кажется эти две песни офигенно легли друг на друга))», «Когда барабанщик поделился веществами со всеми», «В клипе только не хватало, чтобы кто-нибудь одел костюм Верки Сердючки! и всё бы было ха-ра-шо! С Наступающим Рок!», «Хороший симбиоз это редкость. Молодцы», «Да-да-да! Наконец-то! Трэшак возвращается! Очень ждем-с)», - пишут пользователи сети.
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Стоит отметить, что песни Верки Сердючки актуальны во все времена. До сих пор их с удовольствием включают на свадьбах, застольях и других мероприятиях. Сам Андрей Данилко продолжает творить, создавая новые хиты. Но к этому каверу он явно не имел никакого отношения.
Напомним, что Верка Сердючка зажгла с мамой и Потапом в центре Киева, в Сеть слили фото: "Нарядилась в...".
Как сообщала Politeka, Полякова "сделала" себе такие же губки-магнит, как у мамы Сердючки, фото преображения: "Смотрите, какой кайф!".
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