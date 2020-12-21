Українські зірки запалили в центрі Києва

Як передає Politeka.net, відповідні фото з'явилися на сторінці «Зіркового шляху» в Instagram.

Так, на одному з фото, які з'явилися в "сторіс" Вєрка Сердючка відображена поруч з "мамою" Інною Білокінь і балетом, з яким виступають разом. При цьому Сердючка сяє у фірмовому сріблястому вбранні із зіркою на голові. А ось мама вбралася досить скромно. Вона одягла чорне плаття довжиною до колін, а поверх нього сіру кофтинку. Також на ній білі колготи і хустка.

На іншому фото зображений репер Олексій Поптапенко (Потап). Він позує в куртці і кепці з логотипом групи Mozgi.

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У мережі оприлюднили архівний знімок, на якому Тіна у відвертій сукні з дуже глибоким декольте тісно притулилася до артиста. Красуня широко посміхалася і дивилася в кадр. Серйозний Данилко теж розцвів поруч з пишногрудою красунею. Видно було, що йому приємна увага співачки.

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