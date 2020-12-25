"Королева ночі" Оля Полякова слідом за мамою Вєрки Сердючки вразила фанатів дивовижною маскою
Відео популярна співачка опублікувала у своєму Instagram.
Так, Оля Полякова вирішила урізноманітнити сірі будні в умовах пандемії і карантину, тому придбала собі незвичайну захисну маску.
Слідом за мамою Вєрки Сердючки "королева ночі" похвалилася бежевою маскою дизайнерської роботи з оригінальним малюнком у вигляді різноманітних прикрас і губ, які складені "трубочкою".
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"Дивіться який кайф. Подруга, дизайнер наш відомий, яка давно поїхала в Австралію, випускає ось такі маски. Дуже класно прилягають, і можна не фарбуватися... Круто, правда?",- заявила Оля Полякова, показуючи шанувальникам свою маску в Instagram Stories.
До Олі Полякової такою ж маскою хвалилася Інна Білокінь, яку всі знають в якості "мами Вєрки Сердючки".
Судячи з усього, актриса втомилася від звичайних масок, які в умовах пандемії стали незамінним щоденним аксесуаром, і вирішила урізноманітнити свій стиль.
Шанувальникам сподобалася ексклюзивна маска Інни Білокінь і вони засипали її захопленими коментарями.
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