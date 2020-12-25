"Можно не краситься..."

"Королева ночи" Оля Полякова вслед за мамой Верки Сердючки поразила фанатов удивительной маской

Видео популярная певица опубликовала в своем Instagram.

Так, Оля Полякова решила разнообразить серые будни в условиях пандемии и карантина, поэтому приобрела себе необычную защитную маску.

Вслед за мамой Верки Сердючки "королева ночи" похвасталась бежевой маской дизайнерской работы с оригинальным рисунком в виде разнообразных украшений и губ, которые сложены "трубочкой".

"Ребята, смотрите какой кайф. Подруга, дизайнер наш известный, которая давно уехала в Австралию, выпускает вот такие маски. Очень классно прилегают, и можно не краситься... Круто, правда?", - заявила Оля Полякова, показывая поклонникам свою маску в Instagram Stories.

До Оли Поляковой такой же маской хвасталась Инна Белоконь, которую все знают в качестве "мамы Верки Сердючки".

Судя по всему, актриса устала от обычных масок, которые в условиях пандемии стали незаменимым ежедневным аксессуаром, и решила разнообразить свой стиль.

Поклонникам понравилась эксклюзивная маска Инны Белоконь и они засыпали ее восторженными комментариями.

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