Вєрка Сердючка та її мама розорили українських зірок на новорічній вечірці у Івана Дорна

Як повідомляє Politeka.net, співачка взяла участь в YouTube-шоу "Годний рік. Антикриза", яке вже стало традиційним (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця). Через заборону від" міністра веселощів " Іван Дорн вирішив провести зйомки у себе вдома і запросив на свято знаменитостей: Надю Дорофєєву, Володимира Дантеса, Андрія Беднякова, репера позитиву та інших.

Крім запрошених гостей за сюжетом нагрянули і несподівані візитери. Так в розпал веселощів двері в квартиру вибили зовні, і в квартиру з піснями і танцями увійшла Вєрка Сердючка разом зі своєю мамою. Вони швидко зрозуміли, що прийшли виступати не за тією адресою, і вже збиралися піти, проте гості вмовили їх заспівати наостанок. Мама вислухала пропозицію з вуст Дантеса і тут же заявила свої умови:

"Секундочку, Вовочка, знаєте, для того, щоб це джерельце, це талантище, ця краса заспівала, нам трішечки треба - копієчку".

Володимир запропонував товаришам дружно скинутися на таку справу, а бідняків з "Орла і Решки" пройшовся з шапкою, збираючи гроші. На жаль, після карантину у артистів не знайшлося коштів на повноцінний виступ, проте Вєрка Сердючка зглянулася.

"Тут, донечко, на чотири секунди", - зазначила її зіркова мати. Сердючка виконала два рядки, які розтягнулися на п'ять секунд, тому Дантесу довелося доплатити за допомогою карти. Благо, передбачлива мама принесла з собою безготівковий термінал. "Картку просто підкладіть... Дорофєєвій - привіт. Мама, візьми ігристе", - кинула Вєрка вже на порозі.

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