Публика восторженно "гудит", фото дочери Верки Сердючки облетели Сеть

Как передает Politeka.net, пользователи отыскали в Инстаграм страничку девушки, утверждающей, что она дочка 47-летнего украинского артиста Андрея Данилко, известного как Верка Сердючка.

То, что у неженатого певца, у которого по имеющейся информации нет детей, объявилась взрослая дочь, стало настоящей сенсацией.

Девушка, именующая себя Джоланта Сердючка, Джола, ранее душевно поздравила "родительницу" с днем рождения, которое было 2 октября.

"Моя любимая мама еще сто лет! Ты самая милая и красивая звезда с неба в мире! Мой ангел! С днем рождения 🎂🎁🎉👑! очень тебя люблю, ваша дочь @j_serduchka! 🎀!", - говорится в сообщении.

Не обделила Джола вниманием и свою "бабушку" - маму Верки Сердючки в исполнении актрисы Инны Белоконь. Ее она тоже поздравила: "С Днем рожденья!!!! 1000! 🍰🌽🥂🍾🍼💯".

Кроме того, девушка удивила трогательными словами, поделившись кадром, где Сердючка предстала с украинским президентом Владимиром Зеленским:

"Дорогая мамочка, я так горжусь тобой, что ты встретил президента! Вы всегда будете моей падающей звездой, которая осуществит все ваши мечты! У тебя золото сердце! Ваша дочь @j_serduchka 🎀"

О себе девушка пишет немного, но фотографиями делится активно. Из ее публикаций можно понять, что она живет в Польше. У нее круглое лицо, русые волосы и короткая стрижка.

"Это я. Джоланта Сердючка... и мама@v_serduchka 🌠", - подписала девушка одно из опубликованных фото в Инстаграм.

Ранее мы сообщали, мама Верки Сердючки порадовала публику, показав яркий снимок, на котором предстала вместе с Данилко.

Оба артиста были сразу в "двойных масках": Инна спряталась за белой маской зайчика, усыпанной бусинами и розочками, а Андрей - оранжевого медвежонка. При этом на лицах обоих были еще и защитные маски, как того требует карантин.

"Это мы две мимишки. В новогоднюю ночь можем вывезти в лес, познакомить с чудесными сказочными героями. ВСЕ В ЛИЧКУ🤪", - пошутила Инна Белоконь.

Напомним, что Оля Полякова в дерзком мини покрутила "вкусненьким" перед Данилко: "Куда Сердючка смотрит?".

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