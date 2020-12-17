Украинский музыкант Андрей Данилко, которого знают благодаря образу Верки Сердючки, светился от счастья рядом с певицей Тиной Кароль

Как сообщает Politeka.net, в сети обнародовали архивный снимок, на котором Тина в откровенном платье с очень глубоким декольте тесно прижалась к артисту. Красотка широко улыбалась и смотрела в кадр. Серьезный Данилко тоже расцвел рядом с пышногрудой красавицей. Видно было, что ему приятно внимание певицы.

«Всем хорошего настроения. Фотка дня @tina_karol @v_serduchka фото с нацотбора 2020», - подписали снимок авторы аккаунта.

В комментариях звездной парочке оставили массу комплиментов.

«Здорово, и Вам классного дня», «Какой тут Андрей», «Супер», «Ничего себе, хороший дуэт бы вышел», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что на людях Данилко нередко делает комплименты и позволяет себе пикантные выпады в сторону коллег-женщин. Так, однажды, во время эфира Х-фактора, артист крепко обнял и ущипнул Настю Каменских. При этом, звезда не разозлилась, а лишь кокетливо отметила, что у нее есть муж.

Кстати, у самого 47-летнего Данилко нет семьи. Ему приписывали роман с актрисой, которая играет его маму, но слухи оказались неправдивыми.

Напомним, что Оля Полякова в дерзком мини покрутила "вкусненьким" перед Данилко: "Куда Сердючка смотрит?".

Как сообщала Politeka, игривый Андрей Данилко в порыве чувств потискал Каменских в мини-платье, появилось видео: "У меня есть муж!".

Также Politeka писала, что Андрея Данилко поймали на разглядывании выдающихся форм Поляковой: "Оленька, вы просто...".