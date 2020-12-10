Співачка Оля Полякова в новому образі похвалилася помолоділим виглядом

Як передає Politeka.net, 36-річна зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в сценічному образі для шоу "Маска".

Красуня показала себе в ультракороткій золотистій сукні на одне плече, з розкішною зачіскою та ідеальним макіяжем. Публіка навіть не відразу впізнала в цій "дівчинці" співачку.

Проте, судячи з кадрів, Поляковій не вдалося зачепити колегу-детектива по шоу Андрія Данилка, відомого як Вєрка Сердючка. Як Оля не крутилася, як не випинала свої апетитні принади перед носом у артиста, той все одно вічно дивився кудись в інший бік. Користувачі тут же помітили цей цікавий факт і кинулися обговорювати в коментарях.

"Данилко на останній фотці прям Краш😂"

"Всі дуже красиві. Але я не зрозумію.... Ви на себе перестали бути схожа... Щось змінилося, а що зрозуміти не можу...."

"Що змінилося?? Не можу досі зрозуміти 😳 😳 😳 😳лінзи? Овал обличчя?"

"Прям дівчинка❤️красуня, наша королева🌹"

"Лолл позаду шоль Данилко?? Там прям в нього вигляд як для мемчіка)))"

"Куди Сердючка на 5 фото дивиться? 🤔"

"о, Андрій Михайлович в кадрі"

Нагадаємо, "Маска" є адаптацією американського проекту The Masked Singer. Вже відомо, що Данилко, Полякова, а ще Настя Каменських і Михайло Хома (DZIDZIO) виступлять в ролі детективів. Їм належить розгадати, хто із зірок українського шоу-бізнесу, спорту або політиків ховається під тією чи іншою маскою.

Раніше ми повідомляли, що Полякову користувачі порівняли зі співачкою Надею Дорофєєвою.

Зокрема, публіка з жаром обговорила кадри, на яких Оля постала в чорно-білій сукні з пишними рюшами і "ляльковим" макіяжем.

"Омолодили так омолодили 😉 прям не впізнати🔥 👍"; "вже говорили, що на дорофєєву схожа?))) Соррі🙈 де моя Оля?"; "ну ось яка Дорофєєва??? Ну ось де? 😂 ", - відреагували в мережі.

Нагадаємо, безбашена Полякова показала, як квасить з Єфросиніною і Плакидюк, все закінчилося у ванній.

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