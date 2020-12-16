Український музикант Андрій Данилко не стримав емоцій поруч з красунею Настею Каменських

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram згадали пікантний момент, який стався між парочкою. Як відомо, Настя та Андрій були суддями шоу "Х-фактор" разом з Олею Поляковою та Ігорем Кондратюком.

На одному з ефірів Настя повернулася в суддівське крісло, де її з радістю зустріли колеги. Вона обнялася і поцілувалася з Поляковою і Кондратюком, але коли підійшла до Данилка стався казус. Настя обняла музиканта, а він у цей момент розпустив руки, вщипнувши зірку за п'яту точку.

«Що ти робиш, у мене є чоловік», - обурилася Настя, яка, втім, не виглядала злою або скривдженою.

"Ну що йому шкода чи що", - віджартувався Данилко.

У коментарях стали обговорювати архівне відео.

"Ахахаха, чекаю цього в масці","Андрій, руки геть, від "надбання нації"!! І не зліть Олексія, а то позбудемося під гарячу руку ще й переможця "Євробачення" (знаю, що було 2 місце)", - пишуть люди.

Відзначимо, що Андрій Данилко і Настя Каменських знову стануть колегами по суддівському кріслу на шоу «Маскарад». До них також приєднаються Оля Полякова, Олег Винник і співак DZIDZIO.

Нагадаємо, що Андрія Данилка спіймали на розгляданні видатних форм Полякової: "Оленька, ви просто...".

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