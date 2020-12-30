Верка Сердючка и ее мама разорили украинских звезд на новогодней вечеринке у Ивана Дорна

Как сообщает Politeka.net, певица приняла участиев YouTube-шоу "Годный год. Антикризис", которое уже стало традиционным (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца). Из-за запрета от "министра веселья" Иван Дорн решил провести съемки у себя дома и пригласил на праздник знаменитостей: Надю Дорофееву, Владимира Дантеса, Андрея Беднякова, рэпера Позитива и других.

Кроме приглашенных гостей по сюжету нагрянули и неожиданные визитеры. Так в разгар веселья дверь в квартиру выбили снаружи, и в квартиру с песнями и плясками вошла Верка Сердючка вместе со своей мамой. Они быстро поняли, что пришли выступать не по тому адресу, и уже собирались уйти, однако гости уговорили их спеть напоследок. Мама выслушала предложение из уст Дантеса и тут же заявила свои условия:

"Секундочку, Вовочка, знаете, для того, чтобы этот родничок, это талантище, эта красота спела, нам немножечко надо - копеечку".

Владимир предложил товарищам дружно скинуться на такое дело, а Бедняков из "Орла и Решки" прошелся с шапкой, собирая деньги. К сожалению, после карантина у артистов не нашлось средств на полноценное выступление, однако Верка Сердючка сжалилась.

"Тут, дочечка, на четыре секунды", - отметила ее звездная мать. Сердючка исполнила две строчки, которые растянулись на пять секунд, поэтому Дантесу пришлось доплатить при помощи карты. Благо, предусмотрительная мама принесла с собой безналичный терминал. "Карточку просто подложите... Дорофеевой - привет. Мама, возьми игристое", - бросила Верка уже на пороге.

Напомним, как выглядит и где живет взрослая "дочь" Верки Сердючки, появились фото: "Я так горжусь тобой..."

Также Politeka писала, что скромник Данилко расцвел рядом с пышногрудой Тиной Кароль, кадры облетели сеть