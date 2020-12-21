Мережу сколихнули знімки дівчини, яка називає себе дочкою артистки Вєрки Сердючки (Андрія Данилка)

Як передає Politeka.net, "спадкоємиця" епатажної української зірки здивувала зворушливими постами в своєму мікроблозі в Instagram

Так, дівчина, підписана, як Джоланта Сердючка, тепло привітала "мати" з днем народження, яке було 2 жовтня.

"Моя улюблена мати ще сто років! Ти наймиліша і найрасивіша зірка з неба у світі! Мій ангел! З днем народження🎂 🎁 🎉 👑! дуже тебе люблю, ваша дочка @j_serduchka! 🎀!", - йдеться в повідомленні.

Також Джоланта не обійшла стороною і свою "бабусю" - маму Вєрки Сердючки, актрису Інну Білокінь.

"З Днем народження!!!! 1000! 🍰 🌽 🥂 🍾 🍼 💯 ", - вітала раніше дівчина "родичку".

Крім того, дівчина стала на захист Андрія Данилка, коли в мережі на нього накинулися, називаючи аферистом.

"Нісенітниці , знову дурниці, не читайте!!!", - емоційно звернулася до користувачів "дочка" Сердючки.

Про себе дівчина пише небагато, але фотографіями ділиться активно. З її публікацій також можна зрозуміти, що вона живе в Польщі.

Раніше ми повідомляли, на сторінці "Зіркового шляху" в Instagram опубліковано яскраве фото, на якому Вєрка Сердючка зображена поруч з "мамою" Інною Білокінь та балетом, з яким виступають разом. При цьому Сердючка сяяла у фірмовому сріблястому вбранні із зіркою на голові. А ось мама вбралася досить скромно. Вона одягла чорне плаття довжиною до колін, а поверх нього сіру кофтинку. Також на ній білі колготи та хустка.

Нагадаємо, що Оля Полякова в зухвалому міні покрутила "смачненьким" перед Данилком: "куди Сердючка дивиться?".

Також Politeka писала, що Андрія Данилка спіймали на розгляданні видатних форм Полякової: "Оленька, ви просто...".