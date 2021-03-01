В новом эпизоде шоу «Маска» Андрей Данилко удачно потролил своего коллегу-детектива Олега Винника

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм шоу появился забавный эпизод. Ведущий «Маски» Владимир Остапчук стал объявлять детективов. Он заявил, что одного из них называют украинским Брэдом Питтом. Речь шла об Олеге Виннике, но Андрей Данилко опередил коллегу и встал, как будто представляли его.

Этот поступок вызвал бурю эмоций у зрителей и детективов. А Остапчуку пришлось быстро исправляться, объявляя Андрея Данилко.

«Чувство юмора, невероятная харизма и настоящий талант. Портрет идеального мужчины», - подписали видео авторы аккаунта.

В комментариях зрители стали расхваливать артиста.

«И Олег такой: разве не я? Какие они все милые», «Все поняли, о ком говорил Остапчук, Данилко опередил Олега», «Спасибо вам за Андрея, единственный адекватный там», «Не Брэд Питт, а Джастин Бибер. Андрей как то сказал, что к летнему сезону он решит проблемы со здоровьем и будет выглядеть как Джастин Бибер. Хочется ему пожелать скорейшего выздоровления и достичь тех результатов, которые он запланировал», «Почему Данилко в маске, снимите ее», «Жду субботу, обожаю маску», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Данилко вляпался на шоу "Маска", может потерять самое ценное: "Михайлович нервничает".

Ранее мы писали, что скандалом обернулся новый эфир шоу "Маска", украинцы в ярости: "Вот и слили героя, а Данилко в плюсе!".

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