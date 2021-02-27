У новому епізоді шоу "Маска" розкрили особу учасника в костюмі Лева, який раніше викликав бурхливі суперечки і змусив Андрія Данилка посперечатися на свою квартиру

Новий випуск популярної програми вийшов в ефір 27 лютого. За його підсумками стало відомо, хто ж переховувався під маскою Лева. Варто відзначити, що користувачі Мережі підозрювали, що виконавцем виявиться соліст групи «Бумбокс» Андрій Хливнюк.

У той же час, один із зіркових детективів шоу Андрій Данилко з самого початку був упевнений, що в образі Лева виступає Олександр Пономарьов. Артист навіть встиг кілька разів посперечатися з іншими детективами, поставивши «на Пономарьова» свою квартиру, а також пообіцявши виконати танець без одягу, якщо під маскою виявиться не він.

Втім, новий ефір Данилко не розчарував: Левом дійсно виявився Пономарьов. Перед відповідним оголошенням детектив дуже хвилювався, а ось його колега Оля Полякова була явно задоволена і сподівалася, що Данилку доведеться виконати свою обіцянку і станцювати оголеним.

"Роздягайся! Роздягайся", - кричала співачка, поки всі інші кричали: "Маску! Маску!".

"Переслухайте попередні виступи, там чітко чути Пономарьова, особливо друге", "з першого ефіру було ясно, що це Пономарьов, його тембр не сплутати", "та якось занадто просто виявилося",-коментують сенсацію на шоу українці.

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