Артисты Андрей Данилко и Оля Полякова дали жару на шоу "Маска" - парочка еще те юмористы

Как передает Politeka.net, на официальной страничке проекта в Инстаграм опубликовали новое видео с безумной выходкой звездных детективов (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, под прицелами камер снова оказались Полякова и Данилко. Конфуз уж точно привлек внимание.

Оля, будучи в красном обтягивающем платье, объясняла что-то публике, когда встала, повернулась спиной к сидевшему рядом Андрею, и наклонилась, застыв в вызывающей позе. Таким образом, певица буквально всунула коллеге прямо под нос свои аппетитные "булочки" - даже тянуться особо не пришлось.

Не долго думая, Данилко погладил руками возникшее перед его глазами алое "великолепие". Смутились все: и даже сама неугомонная Полякова.

"Прелесть", - прокомментировал Данилко.

"Извини, пожалуйста", - рассмеялась певица, поняв, что "натворила".

"Андрей Михайлович, а ручки-то сами тянутся просто!", - не удержался от замечания и ведущий Владимир Остапчук.

"Как сдерживать себя, когда рядом находятся такие красавицы? Мужской половине наших детективов очень повезло! 🖤", - говорится в подписи к кадрам.

Пользователи, посмотрев видео, назвали Полякову приколисткой и задумчиво протянули "мдаа".

Ранее мы рассказывали, как храбрая Полякова кинулась защищать Данилко во время одного из эфиров. Последнему якобы "угрожал" мужчина с саблей в руке. Оля не только прогнала "врага", а еще и кинула ему в спину капусту.

"А, ну, отойди! Отойди от него! Вы что?", - кричала Полякова.

"Бедный мужчина😮 капустой в спину🤦"; "она в Винника попала))"; "ОЛЯ ФАС!!! И Оля фаснула😂"; "Какой бред🤦‍♀️", - отреагировали пользователи.

Напомним, Полякова застукала свою 15-летнюю дочь за шалостями на диване с парнем: "Маша..."

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