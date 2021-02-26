Артисты Андрей Данилко и Оля Полякова дали жару на шоу "Маска" - парочка еще те юмористы
Как передает Politeka.net, на официальной страничке проекта в Инстаграм опубликовали новое видео с безумной выходкой звездных детективов (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, под прицелами камер снова оказались Полякова и Данилко. Конфуз уж точно привлек внимание.
Оля, будучи в красном обтягивающем платье, объясняла что-то публике, когда встала, повернулась спиной к сидевшему рядом Андрею, и наклонилась, застыв в вызывающей позе. Таким образом, певица буквально всунула коллеге прямо под нос свои аппетитные "булочки" - даже тянуться особо не пришлось.
Не долго думая, Данилко погладил руками возникшее перед его глазами алое "великолепие". Смутились все: и даже сама неугомонная Полякова.
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"Прелесть", - прокомментировал Данилко.
"Извини, пожалуйста", - рассмеялась певица, поняв, что "натворила".
"Андрей Михайлович, а ручки-то сами тянутся просто!", - не удержался от замечания и ведущий Владимир Остапчук.
"Как сдерживать себя, когда рядом находятся такие красавицы? Мужской половине наших детективов очень повезло! 🖤", - говорится в подписи к кадрам.
Пользователи, посмотрев видео, назвали Полякову приколисткой и задумчиво протянули "мдаа".
Ранее мы рассказывали, как храбрая Полякова кинулась защищать Данилко во время одного из эфиров. Последнему якобы "угрожал" мужчина с саблей в руке. Оля не только прогнала "врага", а еще и кинула ему в спину капусту.
"А, ну, отойди! Отойди от него! Вы что?", - кричала Полякова.
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