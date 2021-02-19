Любимец "волчиц" Олег Винник поделился секретом своей молодости

47-летний певец, неувядающая внешность которого вызывает восторг, в одном из интервью открыл правду по поводу пластических операций. Оказывается, артист еще ни разу не ложился под скальпель хирурга, впрочем как и не делал никаких "уколов красоты".

"Я уже говорил когда-то... Надо уже закрутить вот здесь шурупчик (показывает на затылок, - ред.), чтобы потихньку подтягивать, и потом большой не забивать (смеется, - ред.), - пошутил Винник и добавил уже серьезно. - Слава богу, как-то держусь".

Олег сам удивляется, как ему удается сохранять цветущий вид.

"Тут феномен еще какой-то есть, потому что все-таки можно было бы уже постареть намного быстрее. Я что был пацан - так и до сих пор остался. Это хорошо", - похвастался довольный собой Винник.

Но если отбросить загадку, то певец все же назвал две вещи, которые могут пролить свет: это генетика и спорт.

"Я чувствовал всегда, что с генетикой у меня все нормально, - поделился Олег. - Крайнее время, только спорт профессиональный, с едой (правильной, - ред.): качалка, фитнес, кроссфит, бег, единоборства - все пробую... Но крайний год, буду откровенен, очень мало спорта у меня... Просто напросто физически времени нет: то карантин, то съемки..."

А вот диетами звезда не страдает. Правда, отметил, одну особенность: "У меня диета выработалась такая... Последний год я научился не есть по 15-18 часов в сутки. Я кушаю в семь утра".

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