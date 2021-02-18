Певец Олег Винник огорошил откровением, от которого волосы дыбом

Как передает Politeka.net, 47-летний любимец "волчиц" в одном из интервью искренне признался в том, что в детстве хулиганил - мама дважды спасала ему жизнь.

По словам Винника, первый эпизод произошел с ним, когда ему было около четырех лет. Певец растрогал рассказом о героическом поступке матери, кинувшейся за ним в огонь.

"Она меня несколько раз спасала от смерти... Четыре года, наверно, мне было... Я из телевизора вытянул кабель, был открыт задник, и всунул его в розетку... мне сжало руку и я начал гореть. Всё. Дым, кровь... Мама услышала и, слава богу, додумалась вытянуть кабель... и при этом у мамы - два класса. Она в школе была в двух классах, первый и второй. Она круглой сиротой выросла. И меня спасла. Я помню, как она меня в медпункт несла, брызжет кровь, эти все дела... шрам до сих пор остался", - поделился Олег.

Вторая история не менее леденящая. Оказывается, до электрогитары будущий артист увлекался мотоциклами. В возрасте 14 лет Олег мечтал о своем "железном коне", но мама категорически была против. И, как показал один страшный случай, была права.

"Взял у соседа мотоцикл - у нас новая трасса была на сахарный завод... И я как дал - и передо мной фары "Камаза". Я с дамбы слетаю... "камазист" меня достал из-под мотоцикла, понял, что я живой - еще и в "табло" дал (смеется, - ред.) Я два раза "звезды" увидел. Приземлился мягко... ногу сжег... И мама все-таки не допустила, чтобы я купил себе мотоцикл", - рассказал Винник.

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