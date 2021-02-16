Тайная жена Олега Винника, украинская певица Таисия Сватко (Таюне) впечатлила яркой красотой

Как пишет Politeka.net, на одном из фан-аккаунтов в Инстаграм появилось фото Таисии, сделанное во время концерта. Женщина стояла на сцене, держа в руках огромный букет цветов. На певице было надето черное платье. Женщина держала в руках микрофон, а ее взгляд был устремлен в зал.

Стоит отметить, что выглядела 46-летняя Таисия Сватко просто превосходно. В свои годы она сумела сохранить моложавый вид. Ее белокурые волосы обрамляли лицо, а нежный макияж подчеркивал индивидуальность. В комментариях поклонники артистки оставили ей массу комплиментов.

«До встречи на OV. Веры, Надежды, Любви в 2021», «Лапочка», «Прекрасно, хорошо, нежно, ангел, принцесса, птичка, цветочек», - пишут пользователи сети.

Как известно, Таисия Сватко долгое время является бек-вокалисткой Олега Винника. В прессе и среди поклонников ее называют женой артиста, отношения с которой он тщательно скрывает. Впрочем, парочка предпочитает не комментировать слухи.

Ранее мы писали, что в сети появился архивный кадр, на котором еще молодая Таюне застыла в объятиях еще одного красавца украинского шоу-бизнеса Гены Витера.

Напомним, что тайную жену Олега Винника показали в Сети, как она выглядит: "Разбили вы сердца всем женщинам 40+".

Ранее на Politeka мы писали, что счастливый Винник рядом со своей тайной женой растопил сердца: "Наши Олег и Таечка...".

На сайте Politeka мы рассказывали, что яркие образы тайной жены Олега Винника, от каре до чувственных локонов: "Красотка Таюне".