Публіка прийшла в захват від цікавого кадру з Олегом Винником і його бек-вокалісткою Таїсією Сватко

Не секрет, що 47-річний артист ретельно приховує дружину і дітей, підтримуючи образ романтичного холостяка й улюбленця "вовчиць". Тим не менш, в Мережі давно обговорюють те, що Винник одружений на своїй бек-вокалістці - 46-річній співачці Таюні.

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок пари в Instagram опублікований цікавий фотоколаж.

Таємна дружина Винника постала в чорному концертному костюмі: незвичайний асиметричний верх, що нагадує никидку з довгим шлейфом і низ у вигляді класичних брюк.

Блондинка тримала в одній руці мікрофон, а іншою торкнулася обличчя, обдарувавши глядачів збентеженою і ніжною посмішкою. Автори поста пофантазували на цю тему, "приєднавши" фото Винника з боків. Співак обпікає своїм поглядом - дійсно, як тут не збентежитися.

За кілька годин користувачі встигли залишити в коментарях смайлики у вигляді сердечок.

"Наші Олег і Таєчка", - прокоментував один з них.

Раніше ми повідомляли, Винник одного разу обмовився про відносини з Таюне, коли ненавмисно під час інтерв'ю для німецького телебачення заявив, що приїхав до Німеччини разом з дружиною і сином. Також яскравим фактом був знімок Таюне з сином, яку показали під час розмови з Винником.

Про спадкоємця Винника відомо, що хлопчика звуть Юліан. Він народився в Німеччині, куди його батьки вирушили працювати відразу після навчання в Канівському музичному училищі. В даний час 16-річний юнак живе і навчається за кордоном.

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