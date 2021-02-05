Публика пришла в восторг от любопытного кадра с Олегом Винником и его бэк-вокалисткой Таисией Сватко

Не секрет, что 47-летний артист тщательно скрывает жену и детей, поддерживая образ романтичного холостяка и любимца "вовчиць". Тем не менее, в Сети давно обсуждают то, что Винник женат на своей бэк-вокалистке - 46-летней певице Таюне.

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек пары в Инстаграм опубликован интересный фотоколлаж.

Тайная жена Винника предстала в черном концертном костюме: необычный ассиметричный верх, напоминающий никидку с длинным шлейфом и низ в виде классических брюк.

Блондинка держала в одной руке микрофон, а другой коснулась лица, одарив зрителей смущенной и нежной улыбкой. Авторы поста пофантазировали на эту тему, "присоединив" фото Винника по бокам. Певец обжигает своим взглядом - действительно, как тут не засмущаться.

За несколько часов пользователи успели оставить в комментариях смайлики в виде сердечек.

"Наши Олег и Таечка", - прокомментировал один из них.

Ранее мы сообщали, Винник единожды обмолвился об отношениях с Таюне, когда нечаянно во время интервью для немецкого телевидения заявил, что приехал в Германию вместе с супругой и сыном. Также ярким фактом был снимок Таюне с сыном, которую показали во время разговора с Винником.

О наследнике Винника известно, что мальчика зовут Юлиан. Он родился в Германии, куда его родители отправились работать сразу после учебы в Каневском музыкальном училище. В настоящее время 16-летний юноша живет и учится за границей.

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