Певец Олег Винник своим трогательным поступком зацепил за живое фанатов

Как передает Politeka.net, на одном из фан-аккаунтов 47-летнего артиста в Инстаграм опубликовали любопытное видео, где Винник предстал с маленькой Александрой (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, малышка во время одного из концертов решила сделать комплимент Олегу Анатольевичу, выйдя на сцену с букетом цветов. Растаявший артист начал обнимать девочку, называть ее принцессой, заставив зал ей аплодировать.

"Целоваться будем?", - спросил напоследок у смущенной малышки Винник, на что та сразу же кинулась ему на шею - выглядело очень мило и трогательно.

Пользователи с жаром кинулись комментировать увиденное:

"Самое милое что я видела за сегодня😍❤️ видео просто..🔥"

"Целоваться сразу😅😍🔥"

"❤️ очень милое видео, Олег такой добрый любящий человек😍"

"хоть ще й мала, а вже шарить😂"

"ОУУ, передоз милотени😻"

"Олег! Даже детки любят тебя, за твою доброту и золотое сердце"

Примечательно, что своих жену и детей Олег Анатольевич тщательно скрывает от глаз публики - поддерживая образ холостяка, любимца "вовчиць".

По имеющейся в Сети информации, Винник женат на своей бэк-вокалистке Таисии Сватко (выступающей под псевдонимом Таюне). Пара воспитывает сына Юлиана. Мальчик якобы родился в Германии, куда его родители отправились работать сразу после учебы в Каневском музыкальном училище. В настоящее время 16-летний юноша продолжает жить и учиться за границей.

Более того, Таюне заинтриговала пользователей снимком с девушкой, как две капли похожей на нее, назвав в подписи имя Нина. Возможно, если это дочь Таисии и Олега, именно в честь нее артист и написал самую известную песню в своей карьере — "Нино".

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