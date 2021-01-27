На шоу «Маска» рассказали, по каким подсказкам зрители должны были узнать под маской Буйвола Олега Винника

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм шоу «Маска» раскрыли секреты о подсказках, озвученных во время первого эфира. Как известно, про каждого героя в маске на шоу снимается ролик, в котором зрителям и детективам дают подсказки. После того, как героя вскрывают, авторы рассказывают, какая подсказка, что означает.

«20841 - почтовый индекс поселка Вербовка, Черкасской области. Там вырос Олег Винник.

Олег сыграл эпизодическую роль в фильме «Скажене весілля».

Время от времени стадионы становятся местом работы для певца, там проходят его концерты», - отметили авторы аккаунта.

Также в ролике играла песня «Ніч, яка місячна», которая вошла в альбом Винника. Оставил подсказку Буйвол и по подписчикам в YouTube, которых у Олега более 5 миллионов.

В комментариях бурно отреагировали на расшифровку подсказок.

«Я до последнего была уверена, что под маской Потап», «Подумали что Потап», «Все подсказки были понятны», «Все подсказки расшифровала сразу, поэтому была на все 100% уверена, что под маской - @olegg.vynnyk», - пишут пользователи сети.

Напомним, что статный Винник снял костюм Буйвола на шоу «Маска», раззадорив публику: "По крепким ногам Олега...".

А еще Politeka писала, что Виннику срочно вызвали врача на съемочную площадку, что произошло: "Олежка, ты нам нужен!".

Также Politeka сообщала, что взмокший Олег Винник о новом опыте на шоу "Маска", сам себя не узнал: "На мне не осталось ни одного...".