Співак Олег Винник, який став учасником шоу «Маска " змусив своїх шанувальників серйозно понервувати

Як передає Politeka.net, 47-річний артист опублікував у своєму мікроблозі в Instagram фото, на якому постав в образі Буйвола.

"Окремо хочу відзначити наших українських мега крутих дизайнерів, які створюють такі неперевершені костюми для гіпершоу "Маска". Краса вагою понад 10 кг, та ще й надзвичайно технологічна! У кожному костюмі мають однакову деталі, за якими можна прочитати характер персонажа, кожен елемент має сенс», - написав Винник.

При цьому його шанувальники погодилися, що костюм красивий, проте зізналися, що сильно переживали, коли співакові стало погано.

"Олег Анатолійович, костюм, звичайно красивий і цікавий усіма своїми деталями. Його хочеться довго розглядати. Але нам, шанувальникам вашої творчості, в першу чергу цінні ви і Ваше здоров'я і благополуччя!», «Який гарний бик", "Олег, без маски набагато краще і для здоров'я в тому числі, з киснем і так не дуже, зміг і т.д. спека-погано, але нестача повітря - набагато гірше. Але маски красиві, все цікаві такі. От би ще підвести до них трохи кисню, то можна співати скільки хочеш" « " Олежка, костюм дійсно хороший, але не варто твого здоров'я! Будь ласка, бережи себе, дуже тебе просимо, ти нам потрібен!"- пишуть в коментарях.

Раніше повідомлялося, що перед виходом на сцену для зняття маски Виннику стало погано, і йому знадобилася медична допомога.

"Періодично защмлюються корінці нервових закінчень в області попереку. Це пов'язано з навантаженням на спину і фізичним ходом, тому що коли довго знаходишся на сцені, ти не можеш тримати поставу. По-перше, додаткова вага костюма, по-друге, постава. Ми використовували протинабрякові та знеболюючі препарати, на тлі чого йому стало краще», —розповів медик, який надав допомогу артисту на майданчику шоу «Маска».

Нагадавши, біда трапилася з Олегом Винником на шоу" Маска", знадобилася допомога медиків: що сталося із зіркою.

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