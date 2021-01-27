Певец Олег Винник, который стал участником шоу «Маска» заставил своих поклонников серьезно понервничать

Как передает Politeka.net, 47-летний артист опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм фото, на котором предстал в образе Буйвола.

«Отдельно хочу отметить наших украинских мега крутых дизайнеров, которые создают такие непревзойденные костюмы для гипершоу "Маска". Красота весом более 10 кг, да еще и чрезвычайно технологическая! В каждом костюме имеют одинаковую детали, по которым можно прочитать характер персонажа, каждый элемент имеет смысл», - написал Винник.

При этом его поклонники согласились, что костюм красивый, однако признались, что сильно переживали, когда певцу стало плохо.

«Олег Анатольевич, костюм, конечно красивый и интересный всеми своими деталями. Его хочется долго рассматривать. Но нам, поклонникам Вашего творчества, в первую очередь ценны Вы и Ваше здоровье и благополучие!», «Какой красивый бык», «Олег, без маски намного лучше и для здоровья в том числе, с кислородом и так не очень, смог и т.д. Жара - плохо, но нехватка воздуха - намного хуже. Но маски красивые, все занятные такие. Вот бы ещё подвести к ним немного кислорода, то можно петь сколько хочешь», «Олежка, костюм действительно хороший, но не стоит твоего здоровья! Пожалуйста, береги себя, очень тебя просим, ты нам нужен!» - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что перед выходом на сцену для снятия маски Виннику стало плохо, и ему понадобилась медицинская помощь.

«Периодически ущемляются корешки нервных окончаний в области поясницы. Это связано с нагрузкой на спину и физическим ходом, потому что когда долго находишься на сцене, ты не можешь держать осанку. Во-первых, дополнительный вес костюма, во-вторых, осанка. Мы использовали противоотечные и обезболивающие препараты, на фоне чего ему стало лучше», —рассказал медик, который оказал помощь артисту.

Напомним, беда случилась с Олегом Винником на шоу "Маска", понадобилась помощь медиков: что произошло со звездой.

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