Український виконавець Олег Винник зняв маску Буйвола на популярному шоу, порадувавши шанувальників

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram артист зізнався, що саме він стане п'ятим суддею шоу «Маска».

"Нарешті я можу про це розповісти! Деякий час під грифом «Цілком таємно» я брав участь у фантастичному шоу «МАСКА». Таємничий п'ятий елемент", - зазначив Винник.

За його словами, організатори шоу подарували йому унікальну можливість побувати з обох сторін проекту.

"Це неповторні емоції і дуже цікавий досвід, про який я докладніше обов'язково напишу в своїх наступних постах. А ви дивилися перший ефір?",- додав артист.

У коментарях йому залишили масу захоплених відгуків. Багато шанувальників відзначили, що здогадувалися про героя під маскою.

"зразу неважко було впізнати по міцним ногам Олега", "Класно заспівав", "я так і знала", "це, звичайно, було зрозуміло", "Ого!!! А все Потап, Потап", "Оу, треба буде подивитися випуск", "в сенсі, можу? А другий же ефір ще не почався, а інтрига вже розкрита», «Так, було зрозуміло, що це саме ви", "з першого моменту, вірили, що це ви!", "Упс, трохи рано, але зрозуміло було ще тиждень тому, що це ви», - пишуть користувачі Мережі.

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