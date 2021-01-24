Співак Олег Винник не стримав емоцій, поділившись з публікою, через що йому довелося пройти заради слави
Як передає Politeka.net, 47-річний артист опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, на яких постав у яскравому образі для шоу "Маска".
Так, Олег Миколайович став п'ятим детективом на проекті спільно з Настею Каменських, DZIDZIO, Олею Поляковою та Андрієм Данилком. Його участь в "Масці" в якості детектива ретельно приховувалася, тому поява Винника була дуже ефектною - артист вийшов на сцену й виступив поряд з іншими учасниками в масках, особистості яких ще належить розгадати.
Виннику ж дістався костюм Буйвола. У підписі до кадрів співак розповів про свої враження.
"Дуже задоволений, що мені запропонували співати саме в образі Буйвола. Погодьтеся, він дуже зворушливий 😀 Коли побачив свій виступ на телебаченні, сам себе не впізнав 😂 Навіть забув, як в костюмі було жарко і незручно. У масці - як під ковпаком: неймовірно цікаво, але таке враження, що ти знаходишся в животі кашалота 😁 коли зняли маску, на мені не залишилося жодного сухого місця", - зізнався Олег.
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Раніше Винник, у пошуках гострих відчуттів і нового досвіду, розповідав, як переживав перед виступом.
"Саме такі непередбачувані шоу дають можливість нам, артистам, розкритися з несподіваного боку 😄 Знаю, дуже складно заспівати так, щоб ви мене не впізнали. Але переглянувши прем'єру проекту, зрозумів, що навіть мої рідні не здогадалися, що я беру участь в шоу 😮...", - ділився артист.
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