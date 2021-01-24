Певец Олег Винник не сдержал эмоций, поделившись с публикой, через что ему пришлось пройти ради славы

Как передает Politeka.net, 47-летний артист опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, на которых предстал в ярком образе для шоу "Маска".

Так, Олег Николаевич стал пятым детективом на проекте совместо с Настей Каменских, DZIDZIO, Олей Поляковой и Андреем Данилко. Его участие в "Маске" в качестве детектива тщательно скрывалось, поэтому появление Винника было очень эффектным - артист вышел на сцену и выступил наряду с другими участниками в масках, личности которых еще предстоит разгадать.

Виннику же достался костюм Буйвола. В подписи к кадрам певец рассказал о своих впечатлениях.

"Очень доволен, что мне предложили петь именно в образе Буйвола. Согласитесь, он очень трогательный 😀 Когда увидел свое выступление на телевидении, сам себя не узнал 😂 Даже забыл, как в костюме было жарко и неудобно. В маске - как под колпаком: невероятно интересно, но такое впечатление, что ты находишься в животе кашалота 😁 Когда сняли маску, на мне не осталось ни одного сухого места", - признался Олег.

Ранее Винник, в поисках острых ощущений и нового опыта, рассказывал, как переживал перед выступлением.

"Именно такие непредсказуемые шоу дают возможность нам, артистам, раскрыться с неожиданной стороны 😄 Знаю, очень сложно спеть так, чтобы вы меня не узнали. Но просмотрев премьеру проекта, понял, что даже мои родные не догадались, что я участвую в шоу 😮...", - делился артист.

Напомним, что гордый Олег Винник показал Пономареву, на что способна его красотка-жена: "Аж мурашки по коже...".

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