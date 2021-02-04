Таємна дружина Винника Таюне показала всі свої образи, з роками стала ще гарніша
Красуня і таємна дружина відомого українського співака Олега Винника, яка виступає під сценічним ім'ям Квітка Таюне, розмістила колаж своїх виступів на сцені в різні роки. Як передає портал Politeka.net співачка показала, як змінювалася її зовнішність з роками на сторінці в Instagram.
Відомо, що 4 січня Таюне відзначила свій день народження, мабуть, знаменитість вирішила згадати яким був шлях артистки з самого початку кар'єри до сьогодні. Вона розмістила колаж, на якому видно, як змінювався образ артистки.
Фанати звичайно ж відреагували на побачене, вони написали безліч компліментів Таюне:
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"І правда красунечка і розумничка.❤❤❤💙💛💙💛👏👏👍👍😜😝😜😝😆", "☀️🌸👸🏼-🌹 Прекрасна 🌹🎈🎼🎸❤️❤️❤️🌎👏🏽", "Наша улюблена принцеса💞👏👏💐💐", "❤️❤️❤️❤️❤️ красуня принцеса", "Красуня Таюне", - написали в коментарях шанувальники артистки.
Відомо, що минулого року Таюне вперше заспівала сольно, а не як бек-вокалістка Винника. Однак після цього, про її концертну діяльність інформації не надходило.
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На одному з концертів, Олег Винник публічно показав почуття до Таюне. Артист підійшов до своєї бек-вокалістки, обійняв її та став малювати рукою в повітрі сердечко.
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