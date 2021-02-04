Тайная жена Винника Таюне показала все свои образы, с годами стала краше

Красотка и тайная жена известного украинского певца Олега Винника, которая выступает под сценическим именем Квитка Таюне, разместила коллаж своих выступлений на сцене в разные годы. Как передает портал Politeka.net певица показала, как менялась ее внешность с годами на странице в Инстаграм.

Известно, что 4 января Таюне отметила свой день рождение, видимо знаменитость решила вспомнить каким был путь артистки с самого начала карьеры до сегодня. Она разместила коллаж, на котором видно, как менялся образ артистки.

Фанаты конечно же отреагировали на увиденное, они написали множество комплиментов Таюне:

"І правда красунечка і розумничка.❤❤❤💙💛💙💛👏👏👍👍😜😝😜😝😆", "☀️🌸👸🏼-🌹Ты-ПРЕЛЕСТЬ-🌹🎈🎼🎸❤️❤️❤️🌎👏🏽", "Наша любимая принцессаа💞👏👏💐💐", "❤️❤️❤️❤️❤️ красуня принцеса", "Красотка Таюне!", - написали в комментариях поклонники артистки.

Известно, что в прошлом году Таюне впервые спела сольно, а не как бек-вокалистка Винника. Однако после этого, о ее концертной деятельности информации не поступало.

Олега Винника считают мужем Таюне, мы писали, что у знаменитой пары якобы есть сын, 16-тилетний юноша учится и живет за рубежом.

На одном из концертов, Олег Винник публично показал чувства к Таюне. Артист подошел к своей бек-вокалистке, обнял ее и стал рисовать рукой в воздухе сердечко.

На сайте Politeka сообщали, что скрывающий своих детей Винник с малышкой на руках растопил сердца "волчиц": "Передоз милотени".

Ранее на сайте Politeka писали белокурый Винник расцвел рядом с тайной женой, в сети ахнули: "Я нашел в тебе себя".

Politeka сообщал, что Винник тесно прижался к тайной жене у всех на виду, любовь витает в воздухе: "Лучшая пара".