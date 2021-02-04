Тайная жена Винника Таюне показала все свои образы, с годами стала краше
Красотка и тайная жена известного украинского певца Олега Винника, которая выступает под сценическим именем Квитка Таюне, разместила коллаж своих выступлений на сцене в разные годы. Как передает портал Politeka.net певица показала, как менялась ее внешность с годами на странице в Инстаграм.
Известно, что 4 января Таюне отметила свой день рождение, видимо знаменитость решила вспомнить каким был путь артистки с самого начала карьеры до сегодня. Она разместила коллаж, на котором видно, как менялся образ артистки.
Фанаты конечно же отреагировали на увиденное, они написали множество комплиментов Таюне:
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"І правда красунечка і розумничка.❤❤❤💙💛💙💛👏👏👍👍😜😝😜😝😆", "☀️🌸👸🏼-🌹Ты-ПРЕЛЕСТЬ-🌹🎈🎼🎸❤️❤️❤️🌎👏🏽", "Наша любимая принцессаа💞👏👏💐💐", "❤️❤️❤️❤️❤️ красуня принцеса", "Красотка Таюне!", - написали в комментариях поклонники артистки.
Известно, что в прошлом году Таюне впервые спела сольно, а не как бек-вокалистка Винника. Однако после этого, о ее концертной деятельности информации не поступало.
Олега Винника считают мужем Таюне, мы писали, что у знаменитой пары якобы есть сын, 16-тилетний юноша учится и живет за рубежом.
На одном из концертов, Олег Винник публично показал чувства к Таюне. Артист подошел к своей бек-вокалистке, обнял ее и стал рисовать рукой в воздухе сердечко.
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