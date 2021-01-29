Відомий співак і зірковий тренер шоу "Голос Країни" Олег Винник не зміг приховати своє сімейне життя

У пабліку "Всесвіт NiF" в Instagram розповіли подробиці стосунків Олега Винника зі співачкою Таюне, які сам співак коментує досить розмито і намагається їх приховувати від своїх відданих прихильниць, пише Politeka.net.

Згідно з підсумками невеликого розслідування особисте життя Олега Винника досі залишається досить неясною, оскільки співак всіляко ухиляється підтверджувати підозри ЗМІ в тому, що його дружиною все-таки є його колишня бек-вокалістка Таїсія Сватко, яку всі знають як Таюне.

Але попри це після сюжету ТСН про те, що Олег Винник навідується в рідне село в компанії Таюне і давно повінчався зі співачкою, артист негайно звернувся до суду, звинувачуючи знімальну групу програми в спотворенні інформації і замовному характері самого сюжету.

Про його відносини з Таюне говорить і ненавмисна обмовка співака під час інтерв'ю для німецького телебачення, коли він заявив, що приїхав до Німеччини разом з дружиною і сином. Також яскравим фактом був знімок Таюне з сином, яку показали під час розмови з Винником.

Після того, що сталося Винник заявив, що розповість фанатам про особисте життя, якщо вони цього дійсно зажадають, надавши коментарям нейтральний характер.

Користувачі неоднозначно відгукнулися на новину про особисте життя співака: деякі відзначили, що ця інформація давно відома, а інші порахували, що тепер серця затятих прихильниць Винника будуть розбиті.

"Ну і щастя йому і його родині. Адже це правильно", "Розбили Ви серця всім жінкам 40 + такою новиною", "Це було відомо ще 10 років тому!!!", "Вовчиці в шоці", "Всі здогадувалися, а підтвердження не було", "Головне, що людина щаслива...",- написали фоловери в соцмережі.

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