Известный певец и звездный тренер шоу "Голос Країни" Олег Винник не смог утаить свою семейную жизнь

В паблике "Вселенная NiF" в Instagram рассказали подробности отношений Олега Винника с певицей Таюне, которые сам певец комментирует довольно размыто и старается их скрывать от своих преданных поклонниц, пишет Politeka.net.

Согласно итогам небольшого расследования личная жизнь Олега Винника до сих пор остается довольно неясной, поскольку певец всячески уклоняется подтверждать подозрения СМИ в том, что его супругой все-таки является его бывшая бэк-вокалистка Таисия Сватко, которую все знают как Таюне.

Но несмотря на это после сюжета ТСН о том, что Олег Винник наведывается в родное село в компании Таюне и давно обвенчался с певицей, артист немедленно обратился в суд, обвиняя съемочную группу программы в искажении информации и заказном характере самого сюжета.

О его узах с Таюне говорит и нечаянная оговорка певца во время интервью для немецкого телевидения, во время которого он заявил, что приехал в Германию вместе с супругой и сыном. Также ярким фактом был снимок Таюне с сыном, которую показали во время разговора с Винником.

После случившегося Винник заявил, что расскажет фанатам о личной жизни, если они этого действительно потребуют, придав комментариям нейтральный характер.

Пользователи неоднозначно отозвались на новость о личной жизни певца: некоторые отметили, что эта информация давно известна, а другие посчитали, что теперь сердца ярых поклонниц Винника будут разбиты.

"Ну и счастья ему и его семье. Это ведь правильно", "Разбили вы сердца всем женщинам 40+ такой новостью", "Это было известно еще 10 лет назад!!!", "Волчицы в шоке", "Все догадывались, а подтверждение не было", "Главное, что человек счастлив...",- написали фолловеры в соцсети.

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