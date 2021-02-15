Популярный украинский певец Олег Винник показал артистов, которые сильнее всего впечатлили его в новом эфире «Голосу країни»

Как известно, Винник присоединился к трем другим исполнителям в составе наставников шоу «Голос країни». В новом выпуске программы к его команде присоединились сразу несколько исполнителей.

Среди них оказались девушки из этно-дуэта Folk Ladies – Вика и Алина.

«Современные волшебные украинские красавицы, профессионально владеющие фольклорным вокалом», - рассказал о них Винник.

Еще одним исполнителем из команды певца стал Роман Семенчук.

«Рокер со стальным характером и очень интересным голосом», - как охарактеризовал его Винник.

Кроме того, к его команде присоединился человек, «который не нуждается в представлении» - актер Виталий Борисюк.

Винник также разглядел «огромный потенциал» в музыканте Сергее Коваленко.

Поклонники певца тут же принялись обсуждать его выбор.

«Крутые девочки спели очень красиво», «Легенда в команде, только у Вас! Потому Вы легендарный тренер прекрасные участники и прекрасный тренер», «Отличная команда прекрасные голоса победа у вас в кармане», «С такими участниками и таким Прекрасным тренером, победа за Вами!», «Волшебная команда у Мистера Счастье! Вы молодец собрать такую команду это классно», «Какие голосистые девочки», - пишут люди.

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