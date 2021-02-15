Актер Виталий Борисюк покорил судей шоу "Голос країни" выступлением, посвященным своей жене Ольге Сумской

Как передает Politeka.net, на официальной страничке проекта в Инстаграм сделали свежий пост, сообщив, что 57-летний супруг Сумской проходит дальше и продолжит бороться за титул самого талантливого вокалиста страны в команде Олега Винника.

Неудивительно, что именно 14 февраля, в День святого Валентина, Борисюк решил посвятить выступление любимой женщине, исполнив песню Джоша Гробана "Per Te".

По словам Виталия, "Голос країни" стал для него авантюрой, на которую его подбила жена.

"Она – главная вдохновительница в музыкальном творчестве. Я благодарю бога, что в моей жизни появилась самая главная женщина, она для меня номер один", - признался актер перед выступлением, не называя имени возлюбленной.

Покоренный бархатным голосом, Винник нажал на красную кнопку и в последние секунды выступления развернул свое кресло. Певец удивился, узнав, кто стоит перед ним, и вспомнил, что когда-то именно Сумская пророчила ему, тогда еще безызвестному, успешную карьеру.

"Скажу откровенно, твоя жена Оля первой в Украине заявила мне, что этот белокурый голубоглазый парень еще о себе заявит. Это было на пляже! Караоке на пляже было. Оля всегда смотрит в воду. Знала все заранее, что когда я буду в "Голосе" и ты будешь здесь. Я так счастлив. Виталий, не ревнуй...", - эмоционально отреагировал Винник, пригласив Борисюка в свою команду.

Пользователи с жаром кинулись обсуждать событие:

"Супер выступление 👏👏"

"Очень классный. Я в восторге. Желаю Виталию Борисюку дойти до финала.👏🔥"

"Мне очень нравится Виталий!!!! Удачи ему:)))) я буду за него :)"

"Молодец. Но не верю, что жюри не знает, когда поют звёзды... бред, был бы обычный человек, никто б и не повернулся..."

Напомним, что довольная Сумская показала, чем занимается с мужем в купе поезда: «Я в восторге»