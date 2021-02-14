Украинская актриса Ольга Сумская взволновала эксклюзивным фото

Как сообщает Politeka.net, День святого Валентина – это праздник всех влюбленных, которые отмечается во многих странах мира. Звезды также не стали его игнорировать и начали активно отмечать.

Так, в День святого Валентина Ольга Сумская на странице в Instagram поделилась, как ее с праздником поздравил муж, актер Виталий Борисюк. Артист подготовил трогательный сюрприз.

Борисюк преподнес Сумской букет цветов и шоколадное сердце, которое для актрисы представляет особую ценность.

"Happy Valentine! Все начиналось с шоколадного сердца, 30 лет назад, именно на Валентинов день! Спасибо, любимый за замечательное, романтическое настроение! С праздником, друзья! Берегите любовь", — написала Ольга Сумская и показала совместные кадры с мужем.

Виталий выглядел по-домашнему – его аутфит в красных тонах придал фото ярких красок. Ольга также выглядела по-домашнему уютной и естественной – белый и удобный халат.



Поклонники по достоинству оценили эффектный подарок Виталия и снимки из семейного архива Ольги.

"Молодец Борисюк! Тебе же досталась главная Роксолана страны", "Виталий, вы супер мачо)😍🔥", "Как здорово 🙌! Оля , вы такие позитивные , романтичные . А муж 😃😃😃( образ льва , который готов наброситься на свою .... любимую", "Класс !Просто бомба!Подача 🔥", "Какие вы классные 🔥", "Любви вам и душевного тепла!😍".

Напомним, что подросшую внучку Ольги Сумской показали в Сети, редкое фото.

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