Дочка легенди українського кіно Ольги Сумської, актриса Антоніна Паперна показала серію спокусливих фото

На своїй сторінці в Instagram 30-річна зірка розмістила відразу три однотипних пікантних кадри і попросила підписників вибрати найкращий, передає Politeka.net. Тоня покрасувалася на камеру в масивній хутряній шапці в тон її блондинистому волоссю, розкритій сорочці кольору хакі і чорному топі з великим декольте.

Паперна, як і її мама Ольга Сумська, не соромиться показуватися без макіяжу. Цього разу Тоня показала обличчя практично без косметики, і, потрібно відзначити, що виглядає вона дуже свіжо. Але все ж головним акцентом на знімках став пишний бюст артистки.

Шанувальники в коментарях кинулися вибирати вподобане фото, хоча вибір досить складний: кадри відрізняються тільки виразом обличчя і посмішкою актриси. Знімки відразу ж встиг оцінити своїм лайком чоловік Тоні, відомий російський актор Володимир Яглич.

Як відомо, дочка Ольги Сумської зустрічається і живе в цивільному шлюбі з Володимиром Ягличем з 2015 року. Зіркове сімейство виховує двох дітей: в 2017 році Тоня народила дочку Єву, а в 2020 на світ з'явився син Данило. Паперна проживає і працює в Росії, тому нечасто бачиться з матір'ю.

Нагадаємо, розпатлана дочка Ольги Сумської з келихом блиснула значним декольте.

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