Актриса Антонина Паперная, дочь артистки Ольги Сумской, показала свой праздничный образ в новогоднюю ночь

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Паперной в соцсети.

Так, в аккаунте дочери Сумской появилась фотография, на которой она позирует в красивом платье возле новогодней елки. В руках у Тони - бокал шампанского.

Для празднования Нового года Паперная выбрала довольно легкий и даже немного летний образ - на ней оранжевое платье с серебристыми блестками на тонких бретельках. Также она сделала пышную укладку с легкими "пляжными" локонами.

В комментариях актрису поздравили с Новым годом и выразили восхищение ее образом.

"Красотка", "Тоня, с Новым годом вас", " Вау, какая!", "Такая нежная! Пусть год будет волшебным", "Красавица", - пишут в комментариях.

Ранее мы сообщали, что Паперная позабавила публику кадрами "пьяной" выходки.

Так, сначала они с подругой пили кофе, а потом резко перешли на более крепкий напиток - вино. Разгоряченная алкоголем дочь Сумской даже исполнила зажигательный танец под песню Сердючки.

Напомним, старшая дочь Ольги Сумской поразила внешним видом рядом со звездной мамой.

Также Politeka писала, что Полякова и Сумская отбросили скромность и предались безудержному веселью на камеру «" ни дня без бутылки».