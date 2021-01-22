Актриса Ольга Сумская уже дважды бабушка

В июле 2017-го года дочка украинской "Роксоланы" Антонина Паперная родила девочку, которую назвали Евой. А в 2020-м году 30-летняя Тоня стала мамой во второй раз - в этот раз на свет появился мальчик.

Девушка не часто выставляет фото своих детей в Инстаграм (длительное время она "прятала" лицо дочери на случайных снимках), однако недавно опубликовала яркий кадр с трехлетней малышкой, передает Politeka.net.

На фото счастливые мама с девочкой играли на улице, наслаждаясь настоящей зимней погодкой. Ева в теплом комбинезоне и в шапочке с помпоном борсалась в снегу и лепила снежки. Тогда как Тоня, в синих джинсах, укороченной коричневой дубленке и белой шапке, стояла рядом с улыбкой наблюдая за процессом.

Девушка никак не подписала фото, а только оставила несколько смайликов: снежинки и сердечко.

Зато пользователям нашлось, что сказать.

"Чудові👍"; "Какие чудесные!❤️👍"; "Евочка уже подросла, какие вы прекрасные!!!", - писали в комментариях.

Отметим, отцом внуков Сумской является российский актер Владимир Яглыч, с котором Тоня в отношениях с 2015-го года.

Ранее мы рассказывали, как Паперная изумила роскошным образом, позируя с бокалом возле новогодней елочки. На ней было оранжевое платье на тонких бретельках с серебристыми блестками. Также она сделала пышную укладку с легкими "пляжными" локонами.

"Красотка", "Тоня, с Новым годом вас", "Вау, какая!", "Такая нежная! Пусть год будет волшебным", "Красавица", - отреагировали пользователи.

Напомним, старшая дочь Ольги Сумской поразила внешним видом рядом со звездной мамой.

Также Politeka писала, что Полякова и Сумская отбросили скромность и предались безудержному веселью на камеру «" ни дня без бутылки».