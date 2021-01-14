Украинская актриса Ольга Сумская показала свои детские фото

Звезда родилась в 1966 году в семье актеров, передает Politeka.net. Родители просто "пропадали" в театре имени Ивана Франко. К счастью, у девочки была сестра, Наталья, которая следила за младшей сестренкой.

Девочки часто бывали в гостях у родителей, а Ольге в пять лет досталась небольшая роль в спектакле «Дженни Герхардт».

Именно свои детские годы Ольга вспомнила в одном из последних постов в Инстаграм. Актриса разместила несколько снимков, где она совсем еще маленькая позирует в платьишках и бантиках.

"Мои новогодние платьишки..🎄Мамочка всегда настаивала, чтобы был бантик..🎀А белое платье «Снежинка» под елкой заказывали в театре, я им гордилась, сшитое из натурального фатина и батиста..👗❄️И до сих пор храню его, как воспоминания о моем счастливом детстве! ❤️", - написала Сумская.

За 10 минут пост собрал почти 1000 лайков много комментариев.

"Прелесть ❤️", "Каковы же эти фото с детства милые и дорогие сердцу ... Воспоминания ... воспоминания ...", "Красавица с детства", "Такая милая девочка!", "А Вы не изменились,узнать можно сразу", "Приветствую. На третьем фото вы особенно похожи на себя ❤️❤️❤️", "Лапуся❤️", "Красотка", - написали пользователи сети.

Примечательно, что Ольга Сумская тоже родила двоих дочек, Антонину Паперную и Анну Борисюк. Первая уже стала известной актрисой, а вторая - сейчас студентка.

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