Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская показала, как развлекается на отдыхе с мужем и дочерью

Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась веселыми кадрами на своей странице в Инстаграм.

После нового года знаменитость решила отдохнуть от городской суеты, и отправилась покататься на лыжах в Карпаты. Компанию ей составили муж – актер Виталий Борисюк и их 18-летняя дочь Анна.

На кадрах Сумская показала себя с семьей в лыжных костюмах, готовых к покорению вершин. Впрочем, в этот раз их ждал небольшой сюрприз. Так, на одном из видео с подъемника Сумская показала, что на земле совсем нет настоящего снега.

«Семейка Борисюков-Сумских на лыжне! Разве что зеленые трассы в январе видим впервые! Поэтому, ждем от природы настоящего снега», - рассказала звезда.

При этом, для видео актриса использовала специальную маску в Инстаграм, которая добавляет человеку в кадре колпак Санта Клауса, а также яркий макияж с блестками. В какой-то момент в кадр попал муж Сумской, которому тоже довелось примерить этот образ.

Поклонники актрисы тут же принялись комментировать ее пост.

«Моя любимая семейка Борисюков-Сумских! Вот где настоящие семейные ценности!», «Очень красивые! Люблю вас», «Вы просто супер», «Вы такие красивые и милые, очень нравится ваш юмор! хорошего отдыха», «Завтра обещают снег», - пишут люди.

Напомним, 54-летняя Сумская показала семейные развлечения, удивив внешностью дочери: "Больше похожа на...".

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