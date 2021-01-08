Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская пожаловалась на неприятность во время отдыха
Как сообщает Politeka.net, артистка сейчас катается на лыжах в Карпатах и показывает своим фолловерам в Instagram новые кадры.
Сумская отдыхает в компании мужа Виталия Борисюка и дочери Анны. Семья артистки – любители активного отдыха. Занятия спортом и физическая активность является одним из секретов красоты 54-летней актрисы, молодой вид которой восхищает многих.
В новых "Сторис" артистка решила поделиться восхитительными видами, которые открываются с подъемника.
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Сейчас будем проезжать очень красивое место. Вот оно. Там вдалеке, какая красота", - говорит актриса.
Также Сумская похвасталась успехами дочери Анны на горном склоне. Девушка очень уверенно катается и, похоже, получает от этого большое удовольствие.
Однако в время очередного подъема удовольстве от катания на лыжах было немного омрачено.
«Друзья, а сейчас посмотрите, какая очередь на первый подъемник», - говорит артистка грустным голосом.
«Капец», - коротко подписала она кадры.
Напомним, 54-летняя Сумская показала семейные развлечения, удивив внешностью дочери: "Больше похожа на...".
Как сообщала Politeka, 54-летняя Ольга Сумская впечатлила внешностью на отдыхе в Карпатах.
Также Politeka писала, что растрепанная дочка Ольги Сумской с бокалом сверкнула внушительным декольте: "Ух какая...".