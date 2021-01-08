Такой вот звездный отдых

Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская пожаловалась на неприятность во время отдыха

Как сообщает Politeka.net, артистка сейчас катается на лыжах в Карпатах и показывает своим фолловерам в Instagram новые кадры.

Сумская отдыхает в компании мужа Виталия Борисюка и дочери Анны. Семья артистки – любители активного отдыха. Занятия спортом и физическая активность является одним из секретов красоты 54-летней актрисы, молодой вид которой восхищает многих.

В новых "Сторис" артистка решила поделиться восхитительными видами, которые открываются с подъемника.

Сейчас будем проезжать очень красивое место. Вот оно. Там вдалеке, какая красота", - говорит актриса.

Также Сумская похвасталась успехами дочери Анны на горном склоне. Девушка очень уверенно катается и, похоже, получает от этого большое удовольствие.

Однако в время очередного подъема удовольстве от катания на лыжах было немного омрачено.

«Друзья, а сейчас посмотрите, какая очередь на первый подъемник», - говорит артистка грустным голосом.

«Капец», - коротко подписала она кадры.

Напомним, 54-летняя Сумская показала семейные развлечения, удивив внешностью дочери: "Больше похожа на...".

Как сообщала Politeka, 54-летняя Ольга Сумская впечатлила внешностью на отдыхе в Карпатах.

Также Politeka писала, что растрепанная дочка Ольги Сумской с бокалом сверкнула внушительным декольте: "Ух какая...".