Актриса Ольга Сумская порадовала фанатов свежими фото - и повод прекрасный

Как передает Politeka.net, 54-летняя несравненная "Роксолана" опубликовала новые снимки в своем микроблоге в Инстаграм, показав, как отмечает Рождество с мужем Виталием Борисюком и дочкой Аней.

Семья в полном составе выбралась в свет в колоритных нарядах. Все трое появились на мероприятии в вышиванках, штанах и кроссовках, удачно сочетая традиции с современной модой.

В частности, Ольга дополнила белую сорочку с красным орнаментом черными кожаными брюками и спортивной обувью на объемной рельефной подошве.

На одном из кадров все трое держат тарелку с традиционным для праздника блюдом - кутьей. Сумская даже успела зачерпнуть.

"🎄Рождество в лучших украинских традициях! 💛💙Друзья, вкусная кутья! 🍚Хорошего, праздничного настроения, мира, любви, радости каждой семье! ❤️С Рождеством! 🙏🏻", - говорится в подписи.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Кутя, мабуть смачна?👍"

"Виталий поет классно!!!"

"😍какие вы все роскошные в этих сорочках..."

"Дочь еще та красавица! 🔥"

"Талантливая семья! Всегда приятно наблюдать как Вы празднуете праздники! Самое главное, не зазвездились и делитесь с людьми прекрасными моментами своей жизни!"

"Вы самая обаятельная представительница наших традиций!"

Ранее мы сообщали, Сумская раскрыла рецепт идеальной кутьи. Так, в сваренную пшеницу (можно заменить булгуром, рисом) актриса добавляет запаренные сухофрукты и грецкие орехи, а также мед.

"Секретный ингредиент: добавьте к кутье немного цукатов и ложку коньяка для аромата", - звучит аппетитно.

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