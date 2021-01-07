Актриса Ольга Сумская порадовала фанатов свежими фото - и повод прекрасный
Как передает Politeka.net, 54-летняя несравненная "Роксолана" опубликовала новые снимки в своем микроблоге в Инстаграм, показав, как отмечает Рождество с мужем Виталием Борисюком и дочкой Аней.
Семья в полном составе выбралась в свет в колоритных нарядах. Все трое появились на мероприятии в вышиванках, штанах и кроссовках, удачно сочетая традиции с современной модой.
В частности, Ольга дополнила белую сорочку с красным орнаментом черными кожаными брюками и спортивной обувью на объемной рельефной подошве.
На одном из кадров все трое держат тарелку с традиционным для праздника блюдом - кутьей. Сумская даже успела зачерпнуть.
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"🎄Рождество в лучших украинских традициях! 💛💙Друзья, вкусная кутья! 🍚Хорошего, праздничного настроения, мира, любви, радости каждой семье! ❤️С Рождеством! 🙏🏻", - говорится в подписи.
Пользователи кинулись комментировать увиденное:
"Кутя, мабуть смачна?👍"
"Виталий поет классно!!!"
"😍какие вы все роскошные в этих сорочках..."
"Дочь еще та красавица! 🔥"
"Талантливая семья! Всегда приятно наблюдать как Вы празднуете праздники! Самое главное, не зазвездились и делитесь с людьми прекрасными моментами своей жизни!"
"Вы самая обаятельная представительница наших традиций!"
Ранее мы сообщали, Сумская раскрыла рецепт идеальной кутьи. Так, в сваренную пшеницу (можно заменить булгуром, рисом) актриса добавляет запаренные сухофрукты и грецкие орехи, а также мед.
"Секретный ингредиент: добавьте к кутье немного цукатов и ложку коньяка для аромата", - звучит аппетитно.
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