Известная актриса Ольга Сумская рассказала рецепт вкусной кутьи

Звезда в этот раз показалась в халате с небольшим декольте. Ольга стояла у елки, а волосы оставила распущенными. Звезда улыбалась, а в руках держала тарелку с кутьей. Блюдо выглядело аппетитно и привлекательно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку телеканала 1+1 в Инстаграм.

"Друзья, вкусной кутьи и громкой коляды вам! Делитесь в комментариях, какие блюда вы сегодня будете подавать на стол и попробуйте приготовить кутью с секретным ингредиентом по фирменному рецепту Ольги Сумской.

1. Варим пшеницу (можно заменить булгуром, рисом) до готовности, отдельно запариваем сухофрукты и грецкие орехи.

2. Мак заливаем водой, добавляем пару ложек сахара и варим 15 мин на малом огне, перетираем в ступке или мелем на мясорубке.

3. Сваренный пшеницу смешиваем с измельченными сухофруктами и перетертым маком.

4. Добавляем мед по вкусу. Если смесь сухая - долейте навара из сухофруктов.

5. Секретные ингредиенты: добавьте к кутье немного цукатов и ложку коньяка для аромата", - написано в публикации.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Спасибо и вам вкусной кутьи", "С наступающим вас Рождеством Христовым", "Вам вкусной кутьи. Веселых праздников", "А мы в прошлом году кутью делали с рисом, хотя раньше с пшеницей. Очень вкусно выходит. Счастливого Рождества".

Сообщалось, что знаменитая украинская актриса Ольга Сумская показала, как развлекается на отдыхе с мужем и дочерью.

После нового года знаменитость решила отдохнуть от городской суеты, и отправилась покататься на лыжах в Карпаты. Компанию ей составили муж – актер Виталий Борисюк и их 18-летняя дочь Анна.

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