Украинская актриса Ольга Сумская удивила совместными снимками с Ириной Билык

Как передает Politeka.net, соответственные кадры появились на Instagram-страничке артистки.



"Наконец-то мы встретились, любимая. Какой вечер, друзья...", - заявила Сумская на видео.

Несмотря на то, что Ольга старше Ирины на 4 года, выглядела она явно моложе своей именитой подруги, что и отметили подписчики.

Поклонники Ольги не были очарованы своей любимицей, а вот певица Ирина Билык нарвалась на критику.



"Ольга, вы как всегда невероятно женственны", "Билык не узнать, неудачная пластика к сожалению .."Билык ужасно выглядит. Похожа на восковую фигуру. Неудачная пластика сделала из нее трансвестита", "Какие Артисты. Золотая Коллекция украинской эстрады. Ольга, Вы не меняетесь, с годами только изысканнее становитесь", "Почему у Билык всегда закрыт рот и она никогда не улыбается, праздник все таки. Олечка как всегда красотка", "Ольга, вы очень красивы, а Билык то ужас", "Билык это ж.па просто капец, лучше бы дома сидела, и не пугала народ. Ольга красавица", - писали в комментариях под постом актрисы.



Напомним, что Ольга Сумская впервые рассказала о пережитой трагедии, связанной с ребенком: "Я потеряла...".

А еще Politeka писала, что растрепанная Ольга Сумская в коже взбудоражила образом из "Мастера и Маргариты": "Покраснела и...".

Также Politeka сообщала, что 54-летняя Ольга Сумская в вышиванке впечатлила внешностью на съемках: "Пусть все украинские женщины...".



