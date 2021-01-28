Дочь легенды украинского кино Ольги Сумской, актриса Антонина Паперная показала серию соблазнительных фото

На своей странице в Instagram 30-летняя звезда разместила сразу три однотипных пикантных кадра и попросила подписчиков выбрать лучший, передает Politeka.net. Тоня покрасовалась на камеру в массивной меховой шапке в тон ее блондинистым волосам, распахнутой рубашке цвета хаки и черном топе с большим декольте.

Паперная, как и ее мама Ольга Сумская, не стесняется показываться без макияжа. В этот раз Тоня показала лицо практически без косметики, и, нужно отметить, что выглядит она очень свежо. Но все же главным акцентом на снимках стал пышный бюст артистки.

Поклонники в комментариях бросились выбирать понравившееся фото, хотя выбор весьма сложный: кадры отличаются только выражением лица и улыбкой актрисы. Снимки сразу же успел оценить своим лайком супруг Тони, известный российский актер Владимир Яглыч.

Как известно, дочь Ольги Сумской встречается и живет в гражданском браке с Владимиром Яглычем с 2015 года. Звездное семейство воспитывает двоих детей: в 2017 году Тоня родила дочь Еву, а в 2020 на свет появился сын Даниил. Паперная проживает и работает в России, поэтому нечасто видится с матерью.

Напомним, растрепанная дочка Ольги Сумской с бокалом сверкнула внушительным декольте.

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