Дочь легенды украинского кино Ольги Сумской, актриса Антонина Паперная показала серию соблазнительных фото
На своей странице в Instagram 30-летняя звезда разместила сразу три однотипных пикантных кадра и попросила подписчиков выбрать лучший, передает Politeka.net. Тоня покрасовалась на камеру в массивной меховой шапке в тон ее блондинистым волосам, распахнутой рубашке цвета хаки и черном топе с большим декольте.
Паперная, как и ее мама Ольга Сумская, не стесняется показываться без макияжа. В этот раз Тоня показала лицо практически без косметики, и, нужно отметить, что выглядит она очень свежо. Но все же главным акцентом на снимках стал пышный бюст артистки.
Поклонники в комментариях бросились выбирать понравившееся фото, хотя выбор весьма сложный: кадры отличаются только выражением лица и улыбкой актрисы. Снимки сразу же успел оценить своим лайком супруг Тони, известный российский актер Владимир Яглыч.
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Как известно, дочь Ольги Сумской встречается и живет в гражданском браке с Владимиром Яглычем с 2015 года. Звездное семейство воспитывает двоих детей: в 2017 году Тоня родила дочь Еву, а в 2020 на свет появился сын Даниил. Паперная проживает и работает в России, поэтому нечасто видится с матерью.
Напомним, растрепанная дочка Ольги Сумской с бокалом сверкнула внушительным декольте.
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