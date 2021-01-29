Дочка відомої української актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна відверто висловилася про своє кохання

Як повідомляє Politeka.net, красуня розмістила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" зізнання разом з новим фото. На знімку Тоня відображена в блискучих чорних штанях, білій блузці і обтягуючому ТОПі, який зробив акцент на пишному бюсті. Образ красуні доповнила масивний золотий ланцюг на шиї.

Паперна сіла за стіл і покрасувалася своїм розкішним зовнішнім виглядом, зону декольте вона залишила відкритою, розстебнувши гудзики блузки. На одному з фото дочка Ольги Сумської пікантно нахилилася і сперлася на невелику кавоварку.

"Я думала написати супер пізнавальний пост на тему корисних властивостей кави, але навіщо ... тут або так, або ні. У моєму випадку-це любов 🤎 любов прокидатися вранці і чути шум кавомашини, відчувати запах гарячої кави і насолоджуватися його смаком. Зробив ковточок - а ось і доброго ранку, а ось і фарби з'явилися і навіть невелика посмішка Джоконди на обличчі", - поділилася Антоніна в описі.

Багато користувачів розділили захоплення ароматним напоєм і прокоментували пост української артистки:

"Ранкова кава + сирники = це сила!!☕ 🙂 Стильна у вас кавоварка!😘 "; "Кайф, люблю каву!!! 😍 👍 👍 👍 "; "ну ось і посміхнулася!"; "Ooo yeah! Я в ранковій каві-секті, якраз зараз практикую☕на небесах блаженства"; " теж не можу без кави! Це любов на все життя!🌹☕️".

Нагадаємо, розпатлана дочка Ольги Сумської з келихом блиснула значним декольте.

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