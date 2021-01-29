Дочь известной украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная откровенно высказалась о своей любви

Как сообщает Politeka.net, красотка разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" признание вместе с новым фото. На снимке Тоня запечатлена в блестящих черных штанах, белой блузке и обтягивающем топе, который сделал акцент на пышном бюсте. Образ красотки дополнила массивная золотая цепь на шее.

Паперная уселась за стол и покрасовалась своим роскошным внешним видом, зону декольте она оставила открытой, расстегнув пуговицы блузки. На одном из фото дочь Ольги Сумской пикантно наклонилась и облокотилась на небольшую кофемашину.

"Я думала написать супер познавательный пост на тему полезных свойств кофе, но зачем ... тут либо да, либо нет. В моем случае - это любовь 🤎 Любовь просыпаться утром и слышать шум кофемашины, чувствовать запах горячего кофе и наслаждаться его вкусом. Сделал глоточек - а вот и доброе утро, а вот и краски появились и даже небольшая улыбка Джоконды на лице", - поделилась Антонина в описании.

Многие пользователи разделили увлечение ароматным напитком и прокомментировали пост украинской артистки:

"Утренний кофе + сырники = это сила!!☕🙂Стильная у Вас кофемашина!😘"; "Кайф, люблю кофе!!! 😍👍👍👍"; "ну вот и улыбнулась!"; "Ooo yeah! Я в утреннеей кофе-секте, как раз сейчас практикую☕на небесах блаженства"; "Тоже не могу без кофе! Это любовь на всю жизнь!🌹☕️".

Напомним, растрепанная дочка Ольги Сумской с бокалом сверкнула внушительным декольте.

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