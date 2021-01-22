Актриса Ольга Сумська вже двічі бабуся
У липні 2017-го року донька української "Роксолани" Антоніна Паперна народила дівчинку, яку назвали Євою. А в 2020-му році 30-річна Тоня стала мамою вдруге - цього разу на світ з'явився хлопчик.
Дівчина не часто виставляє фото своїх дітей в Instagram (тривалий час вона "ховала" обличчя доньки на випадкових знімках), проте нещодавно опублікувала яскравий кадр з трирічним малятком, передає Politeka.net.
На фото щасливі мама з дівчинкою грали на вулиці, насолоджуючись справжньою зимовою погодкою. Єва в теплому комбінезоні й в шапочці з помпоном борсалася в снігу та ліпила сніжки. Тоді як Тоня, в синіх джинсах, укороченій коричневій дублянці та білій шапці, стояла поруч з посмішкою спостерігаючи за процесом.
Дівчина ніяк не підписала фото, а тільки залишила кілька смайликів: сніжинки й сердечко.
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Зате користувачам знайшлося, що сказати.
"Чудові👍"; "Які чудові!❤️👍"; "Євочка вже підросла, які ви прекрасні!!!", - писали в коментарях.
Зазначимо, батьком онуків Сумської є російський актор Володимир Яглич, з яким Тоня у відносинах з 2015-го року.
Раніше ми розповідали, як Паперна здивувала розкішним образом, позуючи з келихом біля новорічної ялинки. На ній було помаранчеве плаття на тонких бретельках зі сріблястими блискітками. Також вона зробила пишну укладку з легкими "пляжними" локонами.
"Красуня", "Тоня, з Новим роком вас", "Вау, яка!", "Така ніжна! Нехай рік буде чарівним", "красуня", - відреагували користувачі.
Нагадаємо, старша дочка Ольги Сумської вразила зовнішнім виглядом поруч із зірковою мамою.
Також Politeka писала, що Полякова і Сумська відкинули скромність і віддалися нестримним веселощам на камеру «" жодного дня без пляшки».