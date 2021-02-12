Украинская актриса Ольга Сумская отправилась в поездку с супругом

Звезда поделилась новыми кадрами на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. При этом куда они направляются, артистка не рассказала.

Сумская показала кадры с купе поезда. Сумская улеглась. Показав свои ноги в черных сапогах со шнуровкой. Напротив нее сидел ее супруг Виталий Борисюк в шортах и футболке.

«Виталька, главное, что ты успел со спортзала. Какую киношку ты взял в поезд?» - спрашивает артистка супруга.

«Боевички», - ответил он.

«О, правильно», - поддержала выбор артистка.

Также Сумская решила похвастаться своей обновкой.

«Новенькие сапожки. Я в восторге», - говорит она, демонстрируя обувь с высокой шнуровкой.

Отметим, в силу специфики своей работы Сумской часто приходится ездить из города в город. В прошлый раз она призналась, что очень скучает по мужу.

"Я сейчас одна еду в купе, очень соскучилась за мужем… Так вот у меня вопрос к вам - что для вас семья? Я бы все же поспорила с классиком по поводу того, что все семьи счастливы одинаково - потому что все индивидуально..." – разоткровенничалась тогда она.

Напомним, шикарная Сумская и Цымбалюк из "Крепостной" показали, как приятно проводят время: "Снова на..."

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