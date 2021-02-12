Украинская актриса Ольга Сумская отправилась в поездку с супругом
Звезда поделилась новыми кадрами на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. При этом куда они направляются, артистка не рассказала.
Сумская показала кадры с купе поезда. Сумская улеглась. Показав свои ноги в черных сапогах со шнуровкой. Напротив нее сидел ее супруг Виталий Борисюк в шортах и футболке.
«Виталька, главное, что ты успел со спортзала. Какую киношку ты взял в поезд?» - спрашивает артистка супруга.
«Боевички», - ответил он.
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«О, правильно», - поддержала выбор артистка.
Также Сумская решила похвастаться своей обновкой.
«Новенькие сапожки. Я в восторге», - говорит она, демонстрируя обувь с высокой шнуровкой.
Отметим, в силу специфики своей работы Сумской часто приходится ездить из города в город. В прошлый раз она призналась, что очень скучает по мужу.
"Я сейчас одна еду в купе, очень соскучилась за мужем… Так вот у меня вопрос к вам - что для вас семья? Я бы все же поспорила с классиком по поводу того, что все семьи счастливы одинаково - потому что все индивидуально..." – разоткровенничалась тогда она.
Напомним, шикарная Сумская и Цымбалюк из "Крепостной" показали, как приятно проводят время: "Снова на..."
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