Известная украинская актриса Ольга Сумская очаровала своим взглядом обаятельного коллегу
Ольга Сумская поразила невероятной харизмой, очаровав красавчика, который не мог отвести глаз от артистки. В своем Instagram Stories актриса показала короткое видео, записанное в театре, где мужчина пытался "заигрывать", находясь в образе поручика, пишет Politeka.net.
На видео Ольга Сумская сидит в красивом сценическом костюме, в котором играла одну из ролей в спектакле. Волосы артистки были собраны в старинную прическу и украшены большим черным бантом. А дополнило образ длинное синее платье с рукавами-фонариками и кружевным вставками на груди.
Ольга Сумская сидела на стуле, вероятно, в гримерке, вместе со своим коллегой, который играл отставного поручика и помещика. Актер не стал выходить из сценического образа и решил показать характер персонажа для поклонников актрисы, разыграв с ней небольшую сценку.
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Актер сначала картинно представился, с чувством проговорив свое сценическое имя и военное звание, а потом с напором начал делать Сумской комплименты, от которых могла бы растаять любая женщина.
"Друзья, играем сегодня "Медведь и предложение", "Два анекдота на ужин". Помещик... Как вас, простите?",- спросила Ольга Сумская у своего харизматичного коллеги.
"Григорий Степаныч Смирнов!",- представился актер, на что Сумская, не отрывая взгляда от камеры ответила, что ей очень приятно.
"Отставной поручик артиллерии",- продолжил мужчина. А актриса учтиво и сдержано ответила:"Что вам угодно".
"Ай, глаза, глаза... Зажигательная женщина!",- отметил "помещик" и "масляно" рассмеялся, шевеля объемными бакенбардами.
А Ольга Сумская приподняла одну бровь и уверенно подытожила: "Еще какая!".
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