Актриса Ольга Сумская ошеломила проникновенной речью

Как передает Politeka.net, 54-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" на своей странице в Инстаграм, на которых предстала в образе Леси Украинки.

Сумская рассказала о новом проекте «Українського радіо» в котором она участвует.

«Интересный проект… В образе Леси Украинки», - подписала кадры актриса, на которых запечатлена в звукозаписывающей студии.

«У нас большая беда, что многие люди думают, что достаточно говорить по-украински, а уж когда писать немного, чтобы иметь право на название патриота, работника на родной ниве, человека с определенными убеждениями и т. п. Такая легкость репутации приманивает многих», - произносит актриса слова Леси Украинки, написанные ею в письме к Михаилу Драгоманову.

Напомним, ранее Ольга Сумская рискнула показать себя без макияжа и прически - в "походном" образе.

Так, возвращаясь с гастролей домой в Киев, Ольга позировала в купе поезда - в черном свитшоте, слегка растрепанная и умытая. Во время долгого пути актрису потянуло на откровения.

Напомним, что подросшую внучку Ольги Сумской показали в Сети, редкое фото.

Также Politeka писала, что пышногрудая дочь Ольги Сумской расстегнула блузку и свела с ума раскрепощенным образом.

Как Politeka сообщала, что пышногрудая дочь Ольги Сумской показала свою красоту крупным планом: аж глаза разбегаются.