Актриса Ольга Сумская ошеломила проникновенной речью
Как передает Politeka.net, 54-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" на своей странице в Инстаграм, на которых предстала в образе Леси Украинки.
Сумская рассказала о новом проекте «Українського радіо» в котором она участвует.
«Интересный проект… В образе Леси Украинки», - подписала кадры актриса, на которых запечатлена в звукозаписывающей студии.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Дочь Кошевого из "Квартал 95" решила превзойти Кухар, родители схватились за голову: "Не хватало..."
Дантес засветил постельные утехи с изголодавшейся Дорофеевой, с такой не заскучаешь: "Ночная охота..."
В школе на Одесчине нашли тела людей: трагические подробности
Беременная жена Павлика резко ответила, каково ей спать с 55-летним мужем: "Мне противно за таких..."
«У нас большая беда, что многие люди думают, что достаточно говорить по-украински, а уж когда писать немного, чтобы иметь право на название патриота, работника на родной ниве, человека с определенными убеждениями и т. п. Такая легкость репутации приманивает многих», - произносит актриса слова Леси Украинки, написанные ею в письме к Михаилу Драгоманову.
Напомним, ранее Ольга Сумская рискнула показать себя без макияжа и прически - в "походном" образе.
Так, возвращаясь с гастролей домой в Киев, Ольга позировала в купе поезда - в черном свитшоте, слегка растрепанная и умытая. Во время долгого пути актрису потянуло на откровения.
Напомним, что подросшую внучку Ольги Сумской показали в Сети, редкое фото.
Также Politeka писала, что пышногрудая дочь Ольги Сумской расстегнула блузку и свела с ума раскрепощенным образом.
Как Politeka сообщала, что пышногрудая дочь Ольги Сумской показала свою красоту крупным планом: аж глаза разбегаются.